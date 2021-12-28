Количество вылечившихся от коронавируса в России в два раза превысило число инфицированных
13:00 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество людей, вылечившихся после заражения коронавирусом в России за сутки достигло 43 961, что стало новым максимумом с начала пандемии. Впервые оно превысило число выявленных случаев заражения.
В общей сложности уже выздоровели 9 337 447 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,5% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 182 пациента в Санкт-Петербурге, 2 507 - в Московской области, 2 218 - в Иркутской области, 1 996 - в Омской области, 1 272 - в Воронежской области.
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