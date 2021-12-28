Из-за пропаганды радикализма мечеть во Франции закроют на полгода
13:15 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Префектура французского департамента Уаза постановила закрыть мечеть в городе Бове за пропаганду идей радикального исламизма. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя префектуры.
«Префект департамента Уаза издал отдаленное распоряжение о закрытии большой мечети на шесть месяцев. Настоящее постановление вступит в силу через 48 часов », - указали в префектуре. В свою очередь, ассоциация, управляющая деятельностью мечети, объявила о намерении оспорить это решение французских властей в суде.
Ранее в МВД Франции отметили «ассоциация выступала с оправданием идей джихада, разжигая в своих проповедях ненависть и насилие».
НОВОСТИ
- 13:35 28.12.2021
- Благодаря усилиям российских военных ситуация в Карабахе стабилизировалась - Шойгу
- 13:22 28.12.2021
- Как звучит Голос поколения Z в проекте Сбера
- 13:00 28.12.2021
- Количество вылечившихся от коронавируса в России в два раза превысило число инфицированных
- 12:45 28.12.2021
- Экспорт российской электроэнергии в КНР рекордно вырастет в 2022 году
- 12:25 28.12.2021
- Российская база в Сирии может пополниться кораблями с "Цирконами"
- 12:05 28.12.2021
- Столичные пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 будут работать в праздничные дни
- 11:50 28.12.2021
- Продление Российско-Китайского договора названо одним из важнейших событий 2021 года
- 11:40 28.12.2021
- В США на 5% подорожают продукты питания - исследование
- 11:20 28.12.2021
- Черноморский флот усилили кораблями, авиацией и ракетным комплексами
- 10:50 28.12.2021
- В память о погибших на шахте «Листвяжная» будет установлен памятник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать