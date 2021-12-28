Из-за пропаганды радикализма мечеть во Франции закроют на полгода

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Префектура французского департамента Уаза постановила закрыть мечеть в городе Бове за пропаганду идей радикального исламизма. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя префектуры.

«Префект департамента Уаза издал отдаленное распоряжение о закрытии большой мечети на шесть месяцев. Настоящее постановление вступит в силу через 48 часов », - указали в префектуре. В свою очередь, ассоциация, управляющая деятельностью мечети, объявила о намерении оспорить это решение французских властей в суде.

Ранее в МВД Франции отметили «ассоциация выступала с оправданием идей джихада, разжигая в своих проповедях ненависть и насилие».