Благодаря усилиям российских военных ситуация в Карабахе стабилизировалась - Шойгу
13:35 28.12.2021 Источник: Интерфакс
"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.
По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи".
"Ну и конечно - всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - сказал министр.
Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".
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