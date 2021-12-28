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Благодаря усилиям российских военных ситуация в Карабахе стабилизировалась - Шойгу

13:35 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.

По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи".

"Ну и конечно - всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - сказал министр.

Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".

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