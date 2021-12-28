Молдавия хочет стать членом ЕС, но не планирует вступать в НАТО

14:00 Источник: Интерфакс

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО.

"Статус нейтралитета прописан в нашей Конституции. Нет никакой инициативы об отказе нейтралитета или вступлении в НАТО. Мы не представляем военной угрозы для кого-либо. Мы хотим мира, хотим, чтобы дела развивались в положительном направлении", - сказала Санду в интервью телеканалу Pro TV.

При этом она заявила о необходимости укрепления безопасности и принятия мер для сохранения стабильности в стране. В этом контексте Санду указала на риски, связанные с напряженной ситуацией в регионе. "Не дай бог начнется война, и у нас тоже будет неспокойно, мы не сможем заниматься реформой юстиции, улучшением делового климата. Поэтому мы нуждаемся в покое и мире. Очень многое зависит от того, как мы будем действовать здесь, внутри страны", - сказала Санду.

При этом президент заявила, что будет добиваться присоединения Молдавии к ЕС. "Я считаю, что присоединение Молдавии к ЕС реально. Многое зависит от нас. Конечно, существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы", - сказала Санду.