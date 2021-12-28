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Регионам поручено разобраться в причинах удорожания стройматериалов

14:20 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил регионам собрать информацию и разобраться с причинами необоснованного удорожания строительных материалов без импортной составляющей.

«Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Я дал поручение регионам собрать [информацию], где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, производится кирпич из глины. Глина же не подорожала в земле. Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал? » - сообщил он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера, сегодня не стоит выполнить административные меры против монополий и картельных сговоров в этой сфере.

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