Как звучит Голос поколения Z в проекте Сбера

13:22

На СберЗвуке вышел новогодний плейлист «Голос поколения 2021» с любимыми треками 2021 года поколения Z, их реальными историями и поздравлениями артистов.

Плейлист включил в себя 10 историй о любви, мечтах и семье, о лучших моментах уходящего года. Каждая история звучит под соответствующую музыкальную композицию, ведь самые лучшие воспоминания всегда ассоциируются с любимыми треками.

Свои истории в проекте Сбера «Голос Поколения 2021» рассказали молодые люди, композиции для плейлиста также выбирали они. Всего в рамках конкурса было прислано 3000 историй. Треки для плейлиста тоже выбирали они. В конкурсе участвовала российская молодежь от 14 до 23 лет, в целом участниками прислано около 3000 историй.

Тексты десяти лучших историй превратились в запись голоса, легли на фоновую музыку, и вышли вместе поздравлениями любимых артистов в плейлисте «Голос поколения 2021».

Послушать «Голос поколения 2021» можно на СберЗвуке по ссылке.