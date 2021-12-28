Как звучит Голос поколения Z в проекте Сбера
13:22 28.12.2021
На СберЗвуке вышел новогодний плейлист «Голос поколения 2021» с любимыми треками 2021 года поколения Z, их реальными историями и поздравлениями артистов.
Плейлист включил в себя 10 историй о любви, мечтах и семье, о лучших моментах уходящего года. Каждая история звучит под соответствующую музыкальную композицию, ведь самые лучшие воспоминания всегда ассоциируются с любимыми треками.
Свои истории в проекте Сбера «Голос Поколения 2021» рассказали молодые люди, композиции для плейлиста также выбирали они. Всего в рамках конкурса было прислано 3000 историй. Треки для плейлиста тоже выбирали они. В конкурсе участвовала российская молодежь от 14 до 23 лет, в целом участниками прислано около 3000 историй.
Тексты десяти лучших историй превратились в запись голоса, легли на фоновую музыку, и вышли вместе поздравлениями любимых артистов в плейлисте «Голос поколения 2021».
Послушать «Голос поколения 2021» можно на СберЗвуке по ссылке.
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