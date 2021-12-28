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Иностранцев за незаконную трудовую деятельность с 1 января могут выдворять из РФ

14:40 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 января <…> за запрещенное осуществление трудовой деятельности, помимо запретных санкций, приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. «Работодатели несут ответственность за каждого такого работника», - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что 31 декабря завершены введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях осуществления законного трудовой деятельности без выезда из страны.


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