Альянс НАТО в уходящем году поднимал самолеты по тревоге 370 раз
14:55 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Боевые самолеты НАТО за 2021 год около 370 раз поднимались в воздух по тревоге, причем в основном - чтобы сопровождать приближавшиеся к воздушному пространству альянса летательные аппараты, говорится в опубликованном во вторник сообщении организации.
При этом в большинстве случаев речь шла о сопровождении российских военных самолетов.
"Истребители НАТО в Европе за 2021 год около 370 раз взлетали по тревоге. Как правило, речь шла о том, чтобы проверить летательные аппараты, которые без уведомления приближались к воздушному пространству союзников. Около 80% этих миссий, то есть, 290 вылетов, касались реагирования на полеты российской военной авиации", - отмечается в сообщении.
В нем подчеркивается, что большинство миссий по сопровождению самолетов состоялись в балтийском регионе.
"Как правило, миссии по сопровождению проходили без инцидентов: пилоты НАТО поднимали самолеты в воздух, чтобы определить тип приближавшихся к воздушному пространству летательных аппаратов и сопроводить их из того или иного района. Крайне небольшое количество сопровождаемых аппаратов в итоге все же вошли в воздушное пространство союзников", - констатируют в Североатлантическом альянсе.
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