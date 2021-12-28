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Крым в 2021 году принял рекордное количество туристов

15:10 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток в Крым по итогам уходящего года стал рекордным и составляет почти 9,5 млн человек, что практически на 20% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

«9,5 млн человек [посетителей Крым]. Такого не было. <…> На 20% практически больше, чем в прошлом году », - сказал Аксенов.

Он пояснил, что на росте турпотока сказалось в том числе и закрытие из-за коронавируса многих других курортных программ.

Крым с 2018 года бьет рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году региона используют 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году из-за пандемии сезон начался позже обычного, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

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