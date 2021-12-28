0
0
144
НОВОСТИ

Новые зарубежные данные по длительной эффективности вакцины представят разработчики «Спутник V»

15:30 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Данные вакцинации в Сан-Марино уже продемонстрировали сохранение эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на уровне 80% через полгода после укола, аналогичные исследования готовятся по прививочным кампаниям в других странах, заявил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Эффективность вакцины Pfizer после шести месяцев падает до уровня менее 30%. И мы сейчас в Сан-Марино показали, покажем также и в ряде других стран: на шестой месяц эффективность "Спутника V" около 80%", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава РФПИ также напомнил о хороших результатах, которые "Спутник V" показал в ходе вакцинации населения Венгрии.

"Данные, которые мы получаем в Венгрии, показывают, что "Спутник V" показал 98% защиты от смертности. Это в 130 раз выше вероятность у кого-то умереть, кто, к сожалению, не вакцинирован "Спутником V", чем у того, кто вакцинирован. И здесь мы опередили и Pfizer, и Moderna, и Sinopharm - ведущие вакцины", - отметил Дмитриев.

Также создатели вакцины уверены, что применение «Спутника Лайт» в качестве бустера в комбинации с разными вакцинами поможет эффективно бороться не только с существующими мутациями COVID-19, в том числе со штаммом омикрон, но и новыми вариантами коронавирусной инфекции, которые, вполне вероятно, могут возникнуть в будущем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 28.12.2021
По оценке экспертов 10 произошедших в 2021 году крупнейших природных катастроф стоили миру $170 млрд
0
30
16:30 28.12.2021
МИД РФ назвал предложенную США повестку для переговоров по гарантиям безопасности неприемлемой для России
0
60
16:17 28.12.2021
С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых
0
82
16:10 28.12.2021
Сроки сертификации «Северного потока 2» для России не принципиальны - Чижов
0
107
15:55 28.12.2021
В Москве готовы обсудить с Брюсселем проблему мигрантов
0
126
15:45 28.12.2021
На Украине из-за высокой стоимости газа возможны перебои с поставками хлеба
0
130
15:10 28.12.2021
Крым в 2021 году принял рекордное количество туристов
0
170
14:55 28.12.2021
Альянс НАТО в уходящем году поднимал самолеты по тревоге 370 раз
0
211
14:40 28.12.2021
Иностранцев за незаконную трудовую деятельность с 1 января могут выдворять из РФ
0
190
14:20 28.12.2021
Регионам поручено разобраться в причинах удорожания стройматериалов
0
239

Возврат к списку