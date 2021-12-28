Новые зарубежные данные по длительной эффективности вакцины представят разработчики «Спутник V»
15:30 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Данные вакцинации в Сан-Марино уже продемонстрировали сохранение эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на уровне 80% через полгода после укола, аналогичные исследования готовятся по прививочным кампаниям в других странах, заявил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Эффективность вакцины Pfizer после шести месяцев падает до уровня менее 30%. И мы сейчас в Сан-Марино показали, покажем также и в ряде других стран: на шестой месяц эффективность "Спутника V" около 80%", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Глава РФПИ также напомнил о хороших результатах, которые "Спутник V" показал в ходе вакцинации населения Венгрии.
"Данные, которые мы получаем в Венгрии, показывают, что "Спутник V" показал 98% защиты от смертности. Это в 130 раз выше вероятность у кого-то умереть, кто, к сожалению, не вакцинирован "Спутником V", чем у того, кто вакцинирован. И здесь мы опередили и Pfizer, и Moderna, и Sinopharm - ведущие вакцины", - отметил Дмитриев.
Также создатели вакцины уверены, что применение «Спутника Лайт» в качестве бустера в комбинации с разными вакцинами поможет эффективно бороться не только с существующими мутациями COVID-19, в том числе со штаммом омикрон, но и новыми вариантами коронавирусной инфекции, которые, вполне вероятно, могут возникнуть в будущем.
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