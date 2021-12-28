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На Украине из-за высокой стоимости газа возможны перебои с поставками хлеба

15:45 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские хлебокомбинаты заявляют, что из-за высоких цен на газ производство становится нерентабельным, что может привести к закрытию заводов и перебоям с поставками хлеба в стране. Об этом сообщило во вторник издание «Дело».

Украинские производители не имеют возможности увеличить объемы производства в регионах страны. В настоящее время отрасль остро нуждается в поддержке государства.

«Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25% », - цитирует издание представителя «Укрхлебпром» Александра Васильченко.

По данным «Дела», себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%. При этом рентабельность его производства в среднем уменьшилась с 10-12% до 2%, а в некоторых случаях убыточность производства составляет до 20%.

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