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В Москве готовы обсудить с Брюсселем проблему мигрантов

15:55 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова провести с Брюсселем переговоры по миграционной проблематике. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом [соответствующую тему], - сказал дипломат. - Мы имеем большой опыт в обращении как страна исхода, страна транзита и конечная страна».

Постпред обратил внимание на то, что в России «достаточно много» мигрантов из стран постсоветского пространства. «Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза », - резюмировал он.

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