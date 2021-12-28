Сроки сертификации «Северного потока 2» для России не принципиальны - Чижов
16:10 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Для России сроки сертификации "Северного потока 2" не имеют принципиального значения, от затягивания этого процесса пострадают европейские потребители, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается России - в данном случае я говорю о России, как государстве, не о "Газпроме", хотя в этом вопросе позиции государства и "Газпрома" не расходятся. Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют", - сказал Чижов в ходе видеоконференции.
Он отметил, что "в итоге от задержки сертификации "Северного потока 2" пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий".
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