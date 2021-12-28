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МИД РФ назвал предложенную США повестку для переговоров по гарантиям безопасности неприемлемой для России

16:30 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Россия не поддерживает озвученную США размытую и второстепенную повестку дня предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, заявил во вторник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эти американские сигналы ожидаемы. Мы с самого начала предполагали и предостерегали американцев: предполагали, что они будут действовать таким образом, и предостерегали от этого. Надо не придумывать некую безразмерную повестку дня, куда в собственных интересах укладывать тематику, давно отрабатывающуюся по другим каналам, а надо сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Так он прокомментировал появившиеся ранее публикации западных СМИ со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома о том, что на предстоящих переговорах первоочерёдное внимание будет уделено контролю над вооружениями, а также будет рассмотрена ситуация на российско-украинской границе.

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