По оценке экспертов 10 произошедших в 2021 году крупнейших природных катастроф стоили миру $170 млрд

16:45 Источник: Интерфакс

10 самых разрушительных природных катастроф в 2021 году обошлись миру, как минимум, в $170 млрд, согласно данным страховых компаний, сообщениям СМИ и другим источникам, к которым обратилась британская неправительственная организация Christian Aid.

Финансовый ущерб вследствие этого увеличился на 13% по сравнению с 2020 годом. Доклад Christian Aid, который организация подготавливает ежегодно, основывается на расходах страховых компаний и может не учитывать весь объем ущерба, уточняет MarketWatch.

Ураган "Ида", обрушившийся на Новый Орлеан и большую часть Луизианы в последние недели августа, затем распространился на север, вызвав семь торнадо в Нью-Джерси и Пенсильвании и затопив автострады в Филадельфии.

Ущерб, согласно подсчетам, составил $65 млрд. При этом ущерб, нанесенный объектам недвижимости, сделал его самым дорогим природным катаклизмом в 2021 году.

На втором месте по объему финансовых потерь оказались наводнения в Европе, которые обошлись страховым компаниям в $43 млрд.

Ледяной шторм, пришедший в Техас в феврале, унес жизни более 111 жителей штата. Ущерб превысил $20 млрд, согласно данным страховых компаний. При этом местные СМИ сообщали, что он мог достичь $200 млрд.

По данным метеоролога и директора по анализу природных катастроф страховой компании Aon Стива Боуэна, ожидается, что 2021 год станет шестым годом, в котором страховые компании понесут убытки в объеме более $100 млрд.

Тем временем крупнейшая перестраховочная компания мира Swiss Re подсчитала, что природные катастрофы и экстремальные климатические явления за прошедший год нанесли ущерб в размере около $250 млрд. Это на 24% больше, чем годом ранее. Ущерб для страховой отрасли стал четвертым по масштабу с 1970 года, сообщила компания.

Частота и масштаб природных катастроф, а также объем ущерба, который они наносят как развитым, так и развивающимся странам, все больше связывают с изменениями климата, пишет MarketWatch.