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НОВОСТИ

50% россиян считают отношения между Москвой и Вашингтоном неудовлетворительными - опрос

17:05 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Каждый второй россиянин (49%) оценивает отношения между Москвой и Вашингтоном как плохие, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Хорошими отношения РФ и США считает каждый десятый (10%) респондент, каждый пятый (20%) полагает, что отношения сложно однозначно оценить, поскольку они являются в чем-то хорошими, а в чем-то - плохими.

Что касается влияния на отношения между двумя государствами переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена, то 21% участников опроса полагают, что их прямой контакт даст позитивный эффект. Больше половины респондентов (55%) считают, что саммит позволит сохранить российско-американские отношения хотя бы на нынешнем уровне.

Опрос был проведён 17-19 декабря среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, в 53 субъектах РФ.

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