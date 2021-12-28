Коллективный иммунитет к COVID-19 в России превысил 61% - Голикова
17:25 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 61,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Благодаря вакцинации (от коронавируса) уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, но этого недостаточно", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Ранее, 24 декабря, Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составил 60,4% и призвала граждан активнее проходить вакцинацию.
Главы Минздрава Михаила Мурашко сообщил во вторник, что по данным на 28 декабря, более 78 млн россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19.
23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.
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