3,5 млрд рублей выделит правительство РФ на страхование медиков, борющихся с COVID-19

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направит около 3,5 млрд рублей на страхование медиков, которые лечат пациентов с ковидом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Принято еще одно решение: мы направим почти 3,5 млрд рублей на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом», - сказал глава кабмина.