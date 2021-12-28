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НОВОСТИ

3,5 млрд рублей выделит правительство РФ на страхование медиков, борющихся с COVID-19

17:40 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направит около 3,5 млрд рублей на страхование медиков, которые лечат пациентов с ковидом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Принято еще одно решение: мы направим почти 3,5 млрд рублей на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом», - сказал глава кабмина.

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