Сбер рефинансировал акционерный долг ГК «Нацпроектстрой» в проекте платной трассы М-11 «Нева» на 10 млрд рублей
17:31 28.12.2021
СберИнвест закрыл сделку по предоставлению долгосрочного мезонинного финансирования общим объемом 10 млрд рублей крупнейшему в России многопрофильному инфраструктурному холдингу Группа компаний «Нацпроектстрой» (ГК НПС).
Полученные средства будут направлены на решение стратегических и операционных задач ГК НПС. Источником погашения предоставленного финансирования станут акционерные потоки от ООО «Северо-Западная концессионная компания» (ООО СЗКК), в котором ГК НПС эффективно принадлежит 50%. ООО СЗКК — специализированная компания, реализующая в рамках федерального концессионного соглашения проект строительства и эксплуатации головного участка скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км.
Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км было подписано между Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации и ООО «Северо-Западная концессионная компания» в 2009 году на 31 год, после чего дорога возвращается под управление государства. Режим платного проезда компенсирует расходы на строительство, возврат кредитов, текущее обслуживание и ремонт автомобильной дороги.
Общий объем инвестиций в проект — свыше 60 млрд рублей. При этом только треть средств выделило государство, основной объем финансирования проекта составили инвестиции акционеров и привлечённые концессионером заёмные средства.
«Сбер является партнером проекта М-11 «Нева» на участке от МКАД до Солнечногорска на всем его жизненном цикле: мы стояли у истоков данного проекта, помогая в привлечении финансирования и достижении финансового закрытия, участвовали в размещении облигационного выпуска проектной компании, в составе синдиката предоставили кредитные средства для реализации данного проекта. Теперь, когда участок дороги построен и успешно эксплуатируется в течение последних лет, мы рады предоставить финансирование в размере 10 млрд рублей одному из акционеров проекта — группе «Нацпроектстрой» — под акционерные потоки проекта. Мы с позитивом смотрим на развитие российского рынка ГЧП и инфраструктурного строительства и рады расширению сотрудничества с одним из лидеров данного рынка в РФ», — рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.
Рубен Аганбегян, генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» также прокомментировал достигнутые соглашения:
«Со Сбером нас связывают более 10 лет успешного партнерства в финансировании концессионного проекта М-11 на головном участке 15-58 км. Текущая сделка со СберИнвест обеспечит группе дополнительную ликвидность, позволит оптимизировать структуру заемного капитала, заместив короткие оборотные кредиты более выгодным долгосрочным проектным финансированием.><В целом, партнерство с ПАО Сбербанк продолжает стратегию НПС, направленную на привлечение ведущих финансовых институтов к проектам по развитию транспортной инфраструктуры. Задача, которую мы себе ставили при создании холдинга, — использовать синергетический эффект от объединения на базе ГК НПС экспертизы в сфере строительства с возможностями, предоставляемыми рынками капитала. Новая сделка — еще один шаг в этом направлении»
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