Пекин обвинил Вашингтон в нарушении международного космического права
17:55 28.12.2021 Источник: Интерфакс
Власти КНР во вторник выступили с обвинениями в адрес Вашингтона, заявив, что США игнорируют международное право в космическом пространстве и действуют там безответственно, сообщает издание The Guardian.
Так, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай "призывает США действовать ответственно" после недавних инцидентов с китайской космической станцией "Тяньгун".
The Guardian напоминает, что станция, базовой модуль которой вывели на околоземную орбиту в апреле 2021 года, пришлось дважды маневрировать - в июле и августе, чтобы избежать сближения со спутниками компании Илона Маска SpaceX. Речь идет о спутниках Starlink - части глобальной спутниковой системы от SpaceX для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет в районах Земли с плохим доступом к нему; всего планируется развернуть до 12 тыс. спутников.
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