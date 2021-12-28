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НОВОСТИ

Пекин обвинил Вашингтон в нарушении международного космического права

17:55 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Власти КНР во вторник выступили с обвинениями в адрес Вашингтона, заявив, что США игнорируют международное право в космическом пространстве и действуют там безответственно, сообщает издание The Guardian.

Так, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай "призывает США действовать ответственно" после недавних инцидентов с китайской космической станцией "Тяньгун".

The Guardian напоминает, что станция, базовой модуль которой вывели на околоземную орбиту в апреле 2021 года, пришлось дважды маневрировать - в июле и августе, чтобы избежать сближения со спутниками компании Илона Маска SpaceX. Речь идет о спутниках Starlink - части глобальной спутниковой системы от SpaceX для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет в районах Земли с плохим доступом к нему; всего планируется развернуть до 12 тыс. спутников.

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