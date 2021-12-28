Группу по защите христианских ценностей создают в Госдуме

17:49 Источник: Интерфакс

В Государственной Думе формируется межфракционная рабочая группа по защите христианских ценностей, сообщил "Интерфаксу" источник в палате. "Создается рабочая группа по защите христианских ценностей. Целью ее создания является консолидация усилий депутатов и Русской Православной Церкви в законодательной работе и отстаивании традиционных ценностей", - сказал собеседник агентства во вторник. Как ожидается, группу возглавит вице-спикер Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). К 10 января фракции направят информацию о желании депутатов войти в состав рабочей группы.



