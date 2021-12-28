Власти Польши препятствуют доступу представителей ООН к мигрантам на границе

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам представителей (УВКБ) добивается от властей Польши беспрепятственного доступа к мигрантам и беженцам на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель УВКБ Бабар Балох.

Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, была ли у представителей УВКБ возможность встретиться с беженцами и мигрантами на польской стороне границы и проверить сведения об инцидентах, о которых рассказал бежавший в Белоруссию польский солдат, а также об обвинениях, с которыми он выступил, он ответил что такой возможности не было и добавил, что «расследование сообщений об этих инцидентах зависит от национальных властей».