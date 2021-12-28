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Власти Польши препятствуют доступу представителей ООН к мигрантам на границе

18:05 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам представителей (УВКБ) добивается от властей Польши беспрепятственного доступа к мигрантам и беженцам на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель УВКБ Бабар Балох.

Отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, была ли у представителей УВКБ возможность встретиться с беженцами и мигрантами на польской стороне  границы и проверить сведения об инцидентах, о которых рассказал бежавший в Белоруссию польский солдат,  а также  об обвинениях, с которыми   он выступил, он ответил что такой возможности  не было  и добавил, что  «расследование сообщений об этих инцидентах зависит от национальных властей».

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