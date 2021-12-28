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Мнение бельгийских экспертов по «омикрону» звучит оптимистично

18:25 28.12.2021 Источник: Интерфакс

В то время, как штамм "омикрон" стал доминирующим в Бельгии, достигнув 60% от числа заражений COVID-19, изучение его воздействия продолжается, и бельгийские эксперты начинают высказываться оптимистично об угрозе этого варианта коронавируса.

"Молодые люди не страдают или страдают меньше от коронавирусной инфекции, вызванной вариантом "омикрон". Нам еще надо дождаться результатов того, как он воздействует на пожилых людей", - сказал в интервью газете Het Laatste Nieuws вирусолог из университета Лёвена Марк Ван Ранст.

"Омикрон чаще имеет тенденцию закрепляться на рецепторах, расположенных в верхних дыхательных путях, тогда как вариант "дельта" и другие варианты оккупировали рецепторы, расположенные в нижних дыхательных путях, глубоко в легких", - объяснил эксперт.

По его мнению, гораздо меньше шансов, почти никаких, получить пневмонию от "омикрона", заражение от которого иногда может проявляться в формах, напоминающих простуду. Это, полагает вирусолог, хорошая новость для больниц, всё ещё остающихся в сложном положении от большого количества пациентов в отделениях интенсивной терапии с заражениями вариантом "дельта", которые часто госпитализированы с сильной пневмонией.

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