Запад оказывает негативное влияние на российскую молодежь - Бастрыкин

18:45 Источник: Интерфакс

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что зарубежные институты целенаправленно создают фильмы и компьютерные игры для насаждения в российской подростковой среде агрессии против собственной страны.

"Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты", - сказал Бастрыкин в интервью, опубликованном во вторник на сайте "Российской газеты".

Так он ответил на вопрос, формируются ли негативные ориентиры у российских подростков спонтанно, или такой "продукт" внедряется намеренно.

"Сделав ставку на удар по молодежи, они (институты - ИФ) прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам", - сказал Бастрыкин.

По его словам, используя цифровые технологии, ресурс средств массовой информации, популярные интернет-сервисы, "с одной стороны они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой - бьют по нам изнутри".

Он считает, что Россия сталкивается "с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов".

"В продолжение этого мы сталкиваемся и с попытками фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Таким образом, идет формирование совершенно иного мировоззрения, тормозящего развитие личности, и, как следствие, утрата морального здоровья общества", - сказал главный следователь РФ.

По его словам, пока эта тенденция не перешла критической черты, но "проблема есть, и ее надо решать оперативно". "Откладывать уже нет времени. И здесь речь должна идти не о запретах, а о том, чтобы предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед", - заявил Бастрыкин.