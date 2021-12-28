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Британцы с “омикроном” выписываются из больниц за три дня

19:05 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Многие госпитализированные со штаммом COVID-19 "омикрон" пациенты проводят в больницах небольшое количество дней по сравнению с заболевшими другими вариантами коронавируса, пишет издание The Guardian со ссылкой на научного советника британского правительства, профессора медицины Джона Белла.

По словам Белла, несмотря на то, что за последние недели из-за распространения "омикрона" увеличилось количество госпитализаций, заболевание этим штаммом "представляется менее серьезным, и многие люди проводят сравнительно небольшое время в больницах". Белл подчеркнул, что средняя продолжительность госпитализации снизилась до трех дней.

Также он отметил, что также меньшему числу пациентов необходим дополнительный кислород. По его мнению "времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране - уже в прошлом, и "омикрон" - "не та болезнь, что мир наблюдал год назад".

"Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей", - сказал Белл.

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