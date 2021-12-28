0
0
175
НОВОСТИ

Финляндия ужесточает "ковидные" правила въезда в страну

20:00 28.12.2021 Источник: Интерфакс

В Финляндии со вторника вступили в силу ограничения для всех въезжающих в страну, и теперь прибывающие из-за границы должны показать сертификат о вакцинации от коронавируса и отрицательный тест на COVID-19, сообщает МВД Финляндии.

"Начиная со вторника 28 декабря ужесточаются ограничения и меры по охране здоровья, так что все пассажиры, прибывающие в Финляндию из-за границы, должны будут предоставить доказательство о полноценной вакцинации от COVID-19... вместе с сертификатом об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до въезда", - говорится в документе, опубликованном на сайте МВД.

Для въезда в страну подходит вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это, в частности, вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, а также китайские вакцины Sinopharm и CoronaVac, индийские COVISHIELD и COVAXIN. В списке не фигурируют вакцины российского производства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 28.12.2021
Число заболеваний COVID-19 за последние пять недель рекордно уменьшилось - Собянин
0
0
21:00 28.12.2021
Ковидные ограничения власти Москвы если и будут вводить, то точечно - Собянин
0
79
20:30 28.12.2021
Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку
0
131
19:05 28.12.2021
Британцы с “омикроном” выписываются из больниц за три дня
0
240
18:45 28.12.2021
Запад оказывает негативное влияние на российскую молодежь - Бастрыкин
0
271
18:25 28.12.2021
Мнение бельгийских экспертов по «омикрону» звучит оптимистично
0
270
18:05 28.12.2021
Власти Польши препятствуют доступу представителей ООН к мигрантам на границе
0
283
17:55 28.12.2021
Пекин обвинил Вашингтон в нарушении международного космического права
0
361
17:49 28.12.2021
Группу по защите христианских ценностей создают в Госдуме
0
331
17:40 28.12.2021
3,5 млрд рублей выделит правительство РФ на страхование медиков, борющихся с COVID-19
0
308

Возврат к списку