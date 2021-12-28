Финляндия ужесточает "ковидные" правила въезда в страну
20:00 28.12.2021 Источник: Интерфакс
"Начиная со вторника 28 декабря ужесточаются ограничения и меры по охране здоровья, так что все пассажиры, прибывающие в Финляндию из-за границы, должны будут предоставить доказательство о полноценной вакцинации от COVID-19... вместе с сертификатом об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до въезда", - говорится в документе, опубликованном на сайте МВД.
Для въезда в страну подходит вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это, в частности, вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, а также китайские вакцины Sinopharm и CoronaVac, индийские COVISHIELD и COVAXIN. В списке не фигурируют вакцины российского производства.
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