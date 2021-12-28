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НОВОСТИ

Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку

20:30 28.12.2021 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ об освобождении от должности замглавы ФСИН Анатолия Якунина.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

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