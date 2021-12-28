Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку
20:30 28.12.2021 Источник: Интерфакс
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
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