Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку

20:30 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ об освобождении от должности замглавы ФСИН Анатолия Якунина.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.