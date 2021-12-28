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Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5.4 млн - ВОЗ

22:00 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн, а число летальных исходов — 5,4 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 19:50 мск в ВОЗ поступили сведения о 280 119 931 инфицированном и 5 403 662 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 455 944, летальных исходов — на 4 501.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

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