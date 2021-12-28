Госдеп США назвал даты встреч делегаций РФ с НАТО и ОБСЕ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», — указал Прайс.

«Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия — НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ», — добавил он.