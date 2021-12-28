0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп США назвал даты встреч делегаций РФ с НАТО и ОБСЕ

23:00 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», — указал Прайс.

«Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия — НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 28.12.2021
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5.4 млн - ВОЗ
0
118
21:30 28.12.2021
Число заболеваний COVID-19 за последние пять недель рекордно уменьшилось - Собянин
0
152
21:00 28.12.2021
Ковидные ограничения власти Москвы если и будут вводить, то точечно - Собянин
0
174
20:30 28.12.2021
Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку
0
216
20:00 28.12.2021
Финляндия ужесточает "ковидные" правила въезда в страну
0
284
19:05 28.12.2021
Британцы с “омикроном” выписываются из больниц за три дня
0
315
18:45 28.12.2021
Запад оказывает негативное влияние на российскую молодежь - Бастрыкин
0
342
18:25 28.12.2021
Мнение бельгийских экспертов по «омикрону» звучит оптимистично
0
335
18:05 28.12.2021
Власти Польши препятствуют доступу представителей ООН к мигрантам на границе
0
348
17:55 28.12.2021
Пекин обвинил Вашингтон в нарушении международного космического права
0
428

Возврат к списку