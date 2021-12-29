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Пребывание авианосной группировки США в Средиземном море продлится для успокоения союзников

09:50 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море, прежние планы о ее передислокации изменены, сообщило издание USNI News, освещающее деятельность военно-морских сил (ВМС) США.

Издание отмечает, что представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

USNI News также приводит слова одного из чиновников, который пояснил, что "изменение графика, одобренное Остином, призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности".

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