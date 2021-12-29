Пребывание авианосной группировки США в Средиземном море продлится для успокоения союзников
09:50 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море, прежние планы о ее передислокации изменены, сообщило издание USNI News, освещающее деятельность военно-морских сил (ВМС) США.
Издание отмечает, что представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.
USNI News также приводит слова одного из чиновников, который пояснил, что "изменение графика, одобренное Остином, призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности".
НОВОСТИ
- 11:10 29.12.2021
- Треть россиян рассчитывают на улучшение качества своей жизни в 2022 году - опрос
- 10:50 29.12.2021
- Россия и Норвегия в 2022 году проведут совместные учения по спасению на море
- 10:49 29.12.2021
- Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера
- 10:30 29.12.2021
- Шахта «Заречная» в Кузбассе должна государству более 1 млрд рублей налогов
- 10:10 29.12.2021
- Новый год не любит каждый одиннадцатый россиянин - исследование
- 09:30 29.12.2021
- Новый десантный полк усилил военную группировку в Крыму
- 09:10 29.12.2021
- Для мигрантов в РФ вводится обязательная дактилоскопия
- 23:00 28.12.2021
- Госдеп США назвал даты встреч делегаций РФ с НАТО и ОБСЕ
- 22:00 28.12.2021
- Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5.4 млн - ВОЗ
- 21:30 28.12.2021
- Число заболеваний COVID-19 за последние пять недель рекордно уменьшилось - Собянин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать