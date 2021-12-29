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Новый год не любит каждый одиннадцатый  россиянин - исследование

10:10 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый одиннадцатый россиян не любит Новый год или даже ненавидит его, чаще всегоные эмоции по отношению к этому празднику испытывают одинокие люди. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса Superjob, проведенной в период с 21 по 27 декабря 2021 года среди 1,6 тыс. российских респондентов.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», - говорится в данных аналитики.

При этом каждый четвертый опрошенный признается, что очень любит Новый год. Россиянам нравится массовый характер этого праздника, а также многочисленные новогодние традиции - наряжать елку, смотреть новогодние фильмы, подчеркивается в данных аналитики. Еще 31% респондентов сообщили, что любит эти дни, но без фанатизма. Каждый третий (32%) относится к празднику спокойно в новогоднюю ночь.

Тех, кто очень любит Новый год, больше всего среди замужних женщин (42%), а тех, кто не любит и даже ненавидит, среди одиноких мужчин (13 и 5% соответственно). Однако незамужние женщины, не состоящие в отношениях, тоже нередко реагируют негативно на этот праздник. Так, 7% из них не любит его, а 4% ненавидит, тогда как среди женщин, имеющих пару, эти показатели ниже.

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