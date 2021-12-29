Шахта «Заречная» в Кузбассе должна государству более 1 млрд рублей налогов

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы совместно с ИФНС выявили факт уклонения уплаты налогов на общую сумму более 1 млрд рублей градообразующим предприятием в моногороде Полысаево в Кузбассе - шахтой «Заречная». Добытый на предприятии уголь продавался аффилированным компаниям по заниженным ценам, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Угольная продукция реализовывалась через аффилированные организации по заниженной стоимости без выставления НДС в адрес контрагента, то есть фактически уголь продавался по нулевой ставке. Прибыль аккумулировалась на счетах вовлеченных в преступную схему организаций, сама «Заречная» генерировала убытки, уклоня таким образом от уплаты НДФЛ. Сумма неуплаченных налогов составила более 1 млрд рублей », - рассказал источник.