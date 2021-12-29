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НОВОСТИ

Россия и Норвегия в 2022 году проведут совместные учения по спасению на море

10:50 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Моряки Северного флота в 2022 году вновь примут участие в совместных с Норвегией учениях по спасению терпящих бедствие на море, сообщили в пресс-службе флота.

"Северный флот продолжит взаимодействие с норвежскими моряками по тематике поиска и спасения людей на море и ликвидации последствий техногенных аварий. В 2022-м году североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях "Баренц", - сообщили в пресс-службе.

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