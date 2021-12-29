Верующие стали лучше относиться к санитарным ограничениям в храмах
11:30 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Различные вызовы, связанные с пандемией коронавируса, не должны вносить смуту и разделение в церковное единство. В интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Отвечая на вопрос, как вызывающие заболевание вводят ограничением в период пандемии.
«В церквях люди сейчас к профилактическим мерам с большим пониманием, чем в начале эпидемии. Куда более разделяющими сейчас являются вопросы вакцинации и методов электронного контроля за ограничениями. И острота этих вопросов одинакова и для церковных, и для нецерковных людей. Мы разместем возвращение оставлять эту полемику за церковной оградой », - сказал Легойда.
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