Верующие стали лучше относиться к санитарным ограничениям в храмах

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Различные вызовы, связанные с пандемией коронавируса, не должны вносить смуту и ​​разделение в церковное единство. В интервью ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Отвечая на вопрос, как вызывающие заболевание вводят ограничением в период пандемии.

«В церквях люди сейчас к профилактическим мерам с большим пониманием, чем в начале эпидемии. Куда более разделяющими сейчас являются вопросы вакцинации и методов электронного контроля за ограничениями. И острота этих вопросов одинакова и для церковных, и для нецерковных людей. Мы разместем возвращение оставлять эту полемику за церковной оградой », - сказал Легойда.