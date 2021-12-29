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Премьер Новак заявил о возможной востребованности ГТС Украины после 2024 года

11:50 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская газотранспортная система (ГТС) может быть востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии. Об этом заявил премьер РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном в среду.

«Мы никогда не отказываемся от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 млрд куб. м в год через Украину подписан до конца 2024 года. Это достаточно приличные объемы газа. При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины», - сказал Новак.

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