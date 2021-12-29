Антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом Минздрав США связывает со сбоями в передачи данных
12:10 29.12.2021 Источник: Интерфакс
В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают, что полученные данные о рекордно высоком числе новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране могут быть завышены из-за технических проблем, сообщает издание Politico.
По словам неназванного представителя CDC, суточный прирост, вероятно, "завышен", что вызвано перебоями в передаче данных из-за рождественских праздников.
Другой представитель ведомства Жасмин Рид указала, что "подсчет случаев станет более стабильным после Нового года".
28 декабря 2021 года для США стал антирекордным, и показал самый высокий суточный прирост с начала пандемии. Он составил более 512 тыс. новых случаев COVID-19, что на 218 тыс. превышает прошлый антирекорд, который был зарегистрирован 8 января 2021 года и составил 294 тыс. заражений.
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