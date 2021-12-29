Выход из гражданства РФ усыновленных иностранцами детей будет решаться президентом - законопроект
12:28 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Усыновленные или взятые под опеку иностранцами несовершеннолетние граждане РФ смогут выйти из российского гражданства только по решению президента России, следует из внесенного главой государства в Думу законопроекта.
Такой порядок предлагается установить вне зависимости от места проживания таких детей "в целях обеспечения защиты их прав и интересов". При этом законопроект оговаривает, что все лица, гражданство которых было прекращено по инициативе родителей или усыновителей, став совершеннолетними, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке до достижения ими 23 лет.
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