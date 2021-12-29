В Вашингтоне и Брюсселе осудили ликвидацию «Мемориала»

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осуждение властями США и Евросоюза решения суда по вопросам международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» подтверждает, что вмешательство во внутренние дела РФ будет усиливаться. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Не удивлен реакцией властей США и Евросоюза, <…> так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются. Нам вновь указано, что и как нужно делать», - заявлено он.