В Вашингтоне и Брюсселе осудили ликвидацию «Мемориала»
12:50 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осуждение властями США и Евросоюза решения суда по вопросам международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» подтверждает, что вмешательство во внутренние дела РФ будет усиливаться. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Не удивлен реакцией властей США и Евросоюза, <…> так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются. Нам вновь указано, что и как нужно делать», - заявлено он.
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