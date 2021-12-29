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В правительстве рассказали о ходе программы «Дальневосточный гектар»

13:10 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Земельные участки по программе "дальневосточный гектар" в собственность получили более 1,5 тыс. человек, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня "Дальневосточный гектар" получили 98,7 тыс. человек. Совсем приближаемся к цифре 100 тысяч. Полторы тысячи уже прошли необходимый период освоения и получили гектар в собственность - 1554 человека, насколько я помню", - сказал Трутнев в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Программа "Дальневосточный гектар" существует с 2016 года. В соответствии с ней все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

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