На СберЗвуке вышел обучающий подкаст платформы СберВместе о благотворительности и инклюзии в России

13:33

На СберЗвуке состоялась премьера видеоподкаста «ВМЕСТЕ» от платформы СберВместе. В первом выпуске телеведущая Тутта Ларсен и руководитель направления «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова поговорили о том, в какой помощи нуждаются дети с особенностями развития. Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Ведущая и эксперт обсудили особенности правильного построения общения с этой безусловно сложной категорией маленьких российских граждан. Были подняты вопросы о взрослении, о познании мира вокруг себя, о коммуникациях со сверстниками. О том, какую роль в становлении самостоятельности играют инклюзивные спортивные занятия и творчество рассказала гость выпуска Инна Ширшова. Она также ответила на вопросы: важна ли мотивация для благотворительности? Занимает ли она много времени? Как не ошибиться и выбрать правильный фонд? Как благотворительность может быть понятной, эффективной и доступной?

Как отметила руководитель направления «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова, «Не менее одного миллиона детей с особенностями и детей, оставшихся без попечения родителей, остро нуждаются в системной помощи педагогов и психологов, поддержке наставников и волонтёров. Комплексные и регулярные занятия помогают детям постепенно адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться самостоятельности, получить образование и профессию, оставаться социально активными и не нуждаться в опеке государства».