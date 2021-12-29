Поставки электричества в Афганистан сократились на 50% из-за технических проблем в Узбекистане
14:50 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Из-за технических проблем в Узбекистане поставки электроэнергии в Афганистан сократились на 50%, сообщила в среду Национальная электроэнергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS).
"В результате этой проблемы до конца сегодняшнего дня 15 провинций, находящихся на маршруте импортируемой электроэнергии, в том числе Кабул, столкнутся с проблемой дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте энергетической компании.
Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
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