Где россияне собираются встречать Новый год - опрос
16:10 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Встречать Новый год в гостях собираются 12% сограждан или каждый восьмой, среди молодёжи 18-30 лет праздновать в гостях собирается почти каждый пятый (19%), отмечают социологи.
По данным ФОМ, встречу Нового года за рубежом запланировали менее 1% россиян.
Всероссийский опрос был проведён 17-19 декабря 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населённых пунктах.
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