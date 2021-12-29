Где россияне собираются встречать Новый год - опрос

16:10 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство россиян (87%) встретят наступление 2022 года у себя дома, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".



Встречать Новый год в гостях собираются 12% сограждан или каждый восьмой, среди молодёжи 18-30 лет праздновать в гостях собирается почти каждый пятый (19%), отмечают социологи.



По данным ФОМ, встречу Нового года за рубежом запланировали менее 1% россиян.



Всероссийский опрос был проведён 17-19 декабря 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населённых пунктах.