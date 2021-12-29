За неделю в США число случаев госпитализации детей с COVID-19 выросло почти на 50%

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в США за минувшую неделю на 48,2% по сравнению с предыдущим периодом аналогичным периодом и составило в среднем 305 человек в сутки. Об этом со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) сообщил в среду телеканал Си-эн-эн-эн.

Как пояснили эксперты, столь резкий прирост, лишь на 10,7% уступающий пиковым показателям конца августа - начала сентября в среднем 342 ребенка в сутки, вызван быстрым распространением более заразного омикрон-штамма. Так, в Нью-Йорке, по оценкам ЦКПЗ, число госпитализаций детей увеличилось за текущий месяц в пять раз, а в Вашингтоне удвоилось, и медики ожидают дальнейшего роста.