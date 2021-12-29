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НОВОСТИ

В Белоруссии впервые выявили «омикрон»

16:50 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в Белоруссии, сообщил в среду Минздрав страны.

"Сегодня из всех взятых у пациентов тестов специалисты центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава выявили новый вариант коронавируса - омикрон" у четырех человек", - говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

"Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции", - сказали в Минздраве.

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