Вместо квартир дольщики из пяти регионов РФ получат компенсацию

15:50 Источник: Интерфакс

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков решил выплатить компенсации дольщикам 17 домов в пяти регионах, сообщил сайт правительства России.

"Принято решение в отношении 17 домов. Все объекты в невысокой степени готовности. Поэтому граждане, вложившие средства в их строительство, получат денежное возмещение. Выплаты получат 725 человек", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение касается недостроенных жилых комплексов в Московской, Ростовской, Томской и Нижегородской областях, в Красноярском крае. На восстановление прав пострадавших будет направлено 1,8 млрд рублей, даты начала выплаты компенсаций определят до конца декабря.