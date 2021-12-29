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НОВОСТИ

Боевая авиация России и Белоруссии патрулирует границы Союзного государства

16:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Белоруссии сообщило о новом совместном патрулировании боевой авиацией Белоруссии и России границ Союзного государства.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В телеграм-канале белорусского министерства в среду опубликованы кадры и видео патрулирования, на которых истребители оснащены ракетами.

Предыдущий раз Минобороны Белоруссии сообщало о совместном патрулировании белорусской границы 21 декабря.

Ранее в декабре и ноябре российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Белоруссии.

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