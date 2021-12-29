Назальная форма «Спутника» появится в доступе в 1-м квартале 2022 года
17:00 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в 1-м квартале 2022 года. Об этом в среду сообщается в «Твиттере» российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина« Спутник »будет поставлена на рынок уже в 1 квартале 2022 года», - говорится в сообщении.
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