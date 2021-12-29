В Минэнерго подвели итоги уходящего года

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 г. вырастет на 5,4% по сравнению с показателем за 2020 г. и составит 1,106 трлн кВт ч, а выработка увеличится до 1,131 трлн кВт ч. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

«По электроэнергетике. Рост потребления энергии ожидаем на уровне 5,4%, до 1 трлн 106 млрд кВт ч, а потребление энергии будет 1 трлн 131 млрд кВт ч », - сказал министр.