В Минэнерго подвели итоги уходящего года
17:45 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 г. вырастет на 5,4% по сравнению с показателем за 2020 г. и составит 1,106 трлн кВт ч, а выработка увеличится до 1,131 трлн кВт ч. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».
«По электроэнергетике. Рост потребления энергии ожидаем на уровне 5,4%, до 1 трлн 106 млрд кВт ч, а потребление энергии будет 1 трлн 131 млрд кВт ч », - сказал министр.
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