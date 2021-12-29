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Джонсон призвал британцев отметить Новый год «благоразумно»

17:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Жителям Великобритании следует проявить благоразумие при праздновании Нового года, сделав бустерную дозу вакцины от коронавируса, заявил в среду британский премьер Борис Джонсон.

"Я разговаривал с врачами, которые говорят, что доля пациентов, которые не получили бустерную дозу, в отделениях интенсивной терапии достигает 90%. Если вы вообще не вакцинированы, то вероятность того, что вы попадете в больницу, в восемь раз выше", - приводят британские СМИ слова Джонсона.

"Я думаю, что все должны отмечать Новый год разумно и благоразумно", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что "омикрон" "очевидно мягче, чем "дельта", он "продолжает создавать реальные проблемы".

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