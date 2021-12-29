Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в авиастроении
17:10 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду.
"Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеофрагмент встречи распространил "Пул первого".
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