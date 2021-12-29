Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в авиастроении

17:10 Источник: Интерфакс

Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду.

"Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеофрагмент встречи распространил "Пул первого".